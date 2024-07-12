"Юнайтед" интересуется Давидом Ганцко

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Фейеноорда" Давиду Ганцко.

Этим летом "Юнайтед" как раз находится в поисках левоногого защитника, который бы мог подстраховать Лисандро Мартинеса в центре обороны и Люка Шоу на левом фланге, учитывая проблемы со здоровьем обоих в прошлом сезоне.



Ганцко как раз может сыграть и центрального, и левого защитника, однако на "Олд Траффорд" опасаются, что 26-летний словак будет стоить слишком дорого как для игрока ротации, сообщает The Athletic.



Ганцко выступает за "Фейеноорд" после своего перехода из пражской "Спарты" летом 2022, завоевав титул Эредивизии и Кубок Голландии под руководством Арне Слота. Давид сыграл все четыре матча своей сборной на Евро-2024, где словаки были остановлены Англией в 1/8 финала.