"Юнайтед" интересуется Давидом Ганцко
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Фейеноорда" Давиду Ганцко.
Этим летом "Юнайтед" как раз находится в поисках левоногого защитника, который бы мог подстраховать Лисандро Мартинеса в центре обороны и Люка Шоу на левом фланге, учитывая проблемы со здоровьем обоих в прошлом сезоне.
Ганцко как раз может сыграть и центрального, и левого защитника, однако на "Олд Траффорд" опасаются, что 26-летний словак будет стоить слишком дорого как для игрока ротации, сообщает The Athletic.
Ганцко выступает за "Фейеноорд" после своего перехода из пражской "Спарты" летом 2022, завоевав титул Эредивизии и Кубок Голландии под руководством Арне Слота. Давид сыграл все четыре матча своей сборной на Евро-2024, где словаки были остановлены Англией в 1/8 финала.
12.07.2024 00:05
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