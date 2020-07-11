"Юнайтед" полностью согласовал покупку Зиркзее

Нападающий "Болоньи" и сборной Голландии Джошуа Зиркзее находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед".

По информации Sky Sports, "Болонья" согласилась отпустить 23-летнего Зиркзее в "Юнайтед" за 42.5 млн. евро (35.8 млн. фунтов).



Эта сумма слегка больше тех 40 млн. евро (33.7 млн. фунтов), что прописаны в контракте Джошуа в качестве отступных, но благодаря переплате "красные дьяволы" получат аж три года, чтобы полностью рассчитаться с итальянским клубом.



Сам Зиркзее, чья сборная едва завершила выступление на Евро-2024, уже согласовал условия личного контракта с "Юнайтед" и на этой неделе пройдет мебодследование в своем новом клубе, после чего подпишет пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Зиркзее забил 12 голов в 37 матчах прошлого сезона за "Болонью", куда он прибыл из "Баварии" за 7.2 млн. фунтов в 2022 году.