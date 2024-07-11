Хаке и Ван Нистелроя вошли в тренерский штаб "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" подтвердил назначение Рене Хаке и Рууда Ван Нистелроя на роли ассистентов главного тренера Эрика Тен Хага.

Оба соотечественника Тен Хага, заключившие контракты до июня 2026, были главными тренерами на своих предыдущих местах работы.



Ради перехода в "Юнайтед" 52-летний Хаке оставил должность рулевого "Гоу Эхед Иглз" из Эредивизии.



А 48-летний Ван Нистелрой находился без работы после своего ухода из ПСВ в конце сезона 2022/23, в котором он завоевал Кубок Голландии.



Будучи игроком, Ван Нистелрой провел пять ярких сезонов за "Юнайтед". Рууд наколотил 150 голов с 2001 по 2006 год, благодаря чему до сих пор является 11-м лучшим бомбардиром в истории клуба с "Олд Траффорд".



"Я рад, что Рене и Рууд согласились присоединиться к нашему проекту, добавив гору опыта, знаний и новой энергии персоналу. Сейчас хорошее время для обновления тренерского штаба. Мы стремимся развить наши достижения двух последних сезонов и хотим выйти на новый уровень", — сообщил Тен Хаг.



"Юнайтед" также подтверждает, что Стив Макларен и Даррен Флетчер продолжат работу с первой командой, а вот Митчелл Ван дер Гааг и Бенни Маккарти клуб покинули.