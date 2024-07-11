Джонсон: "Ван де Бек должен попасть в список худших трансферных неудач МЮ"

Бывший защитник "Ливерпуля" и "Челси" Глен Джонсон назвал полузащитник Донни Ван Де Бека одним из главных трансферных провалов в истории "Манчестер Юнайтед".

Летом 2020 Ван де Бек прибыл в "Юнайтед" за 40 миллионов фунтов в статусе претендента на "Золотой мяч". Сейчас Донни направляется в "Жирону" по цене в 80 раз меньше, будучи глубоким резервистом "красных дьяволов".



По мнению Джонсона, 27-летний голландец — лишь один из множества примеров неважной работы "Юнайтед" на трансфером рынке.



"Донни Ван де Бек должен попасть в список худших трансферных неудач "Манчестер Юнайтед". Когда его подписывали, он обладал большой репутацией, но у него так ничего и не вышло".



"Такое впечатление, что подобное случается довольно часто, особенно в "Манчестер Юнайтед".



"У игроков есть личные жизни, они прибывают вместе со своими семьями, которым переезд, возможно, дается не слишком хорошо. Есть много факторов, и ты не становишься плохим футболистов в один момент", — сообщил Джонсон Paddy Power.