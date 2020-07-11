Де Лигт хочет немедленно завершить свой переход в МЮ

Маттейс Де Лигт Защитник "Баварии" Маттейс Де Лигт хочет немедленно завершить свой переход в "Манчестер Юнайтед".

Накануне вечером сборная Голландии уступила Англии со счетом 1:2 и закончила свое выступление на Евро-2024, где 24-летний Де Лигт не сыграл ни минуты.

Перед тем, как отправиться в отпуск, Де Лигт хочет уладить свое клубное будущее. По информации Sky Sport Germany, Маттейс желает перейти в "Юнайтед", и "Бавария" уже уведомлена о его решении.

Утверждается, что "Юнайтед" и "Бавария" значительно продвинулись в переговорах, но пока не достигли компромисса.

Вылет голландцев с Евро-2024 должен ускорить и переговоры "Юнайтед" с "Болоньей" о покупке 23-летнего нападающего Джошуа Зиркзее.


Метки Бавария, Де Лигт, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2024 18:00

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  1. narcot 11.07.2024 18:56 # narcot
    > выступление на Евро-2024, где 24-летний Де Лигт не сыграл ни минуты


    топарь докажет в апл всем хейтерам!

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