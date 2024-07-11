Ван Дейк не имеет "ни малейшего представления" насчет своего будущего

Капитан "Ливерпуля" и сборной Голландии Виргил Ван Дейк признался, что не уверен в своем будущем как в клубе, так и в национальной команде.

Накануне вечером Ван Дейк со своей сборной завершил выступление на Евро-2024, проиграв в полуфинале Англии со счетом 1:2.



Теперь 33-летний защитник, у которого остается один год по контракту с "Ливерпулем", собирается отдохнуть и подумать о своем будущем.



"Прямо сейчас я не имею ни малейшего представления. Я тщательно подумаю этим летом, чего я хочу на клубном уровне и в качестве игрока сборной".



"А затем снова в бой, но сперва нужно восстановиться. После такого рода сезона, в котором случились все возможные вещи, ты чувствуешь эмоции, потому что знаешь, что это конец", — цитирует Ван Дейка Evening Standard.