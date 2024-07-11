Лебеф: "Мудрик не стоит и 1 миллиона фунтов"
Бывший защитник "Челси" Франк Лебеф считает, что вингер "синих" Михаил Мудрик сейчас не стоит и 1 миллиона фунтов.
В январе 2023 "Челси" приобрел Мудрика у "Шахтера" за 88.6 млн. фунтов, но с тех пор Михаил лишь проблесками демонстрирует свой талант.
23-летний украинец показал себя быстрым и техничным игроком, но его вклад в командные действия оказывался минимальным.
Лебеф чувствует, что Мудрик превратился для "Челси" в обузу, от которой Франк советует лондонскому клубу избавиться, признав, что покупка Михаила была ошибкой.
"Мудрик более не имеет ценности — он безнадежен, и "Челси" не заработает никаких денег на нем. Мудрик — такой сырой игрок, и он не становился лучше при многих тренерах — никакого прогресса".
"Кто был купил Мудрика? В данный момент я бы не заплатил за него 10 миллионов фунтов. Вообще-то, я бы не заплатил за него и 1 миллиона фунтов. Кто захочет тратить деньги на игрока, который не приносит никакой пользы?"
"Он здесь уже 18 месяцев, и я знаю, что ему было сложно, учитывая обстоятельства у него дома в Украине, но если судить по увиденному мной, я очень переживаю, что "Челси" промахнулся с его покупкой, и они должны заменить его".
"Меня купили за 2 миллиона фунтов в 1996 году, и я думал, что это много! Мудрика купили за 70 миллионов или вроде того — это безумие!" — цитирует Лебефа Football.London.
11.07.2024 16:00
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Последние комментарии:
Этот хохол должен будет ещё горловой минет сделать, чтоб его стоимость выросла до 1 фунта.
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Уверен если бы он в арсенал перешел , феерил бы хлеще саки, но хозол тупой
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По факту, брат (Лебеф).
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Но фронт его раз так обесценился,роль мальчика по вызову подойдёт ему в самый раз...
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