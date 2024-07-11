Кин: "Саутгейт должен закончить начатое"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен "закончить начатое" и вернуться домой с трофеем Евро-2024.

Накануне вечером англичане одержали волевую победу 1:2 против Голландии и теперь имеют возможность завоевать свой первый большой трофей с Чемпионата Мира 1966 года.



Кин считает Испанию фаворитом финала Евро-2024, но вполне допускает, что Саутгейт и его команда снова удивят публику.



"С первого дня он (Саутгейт) трудится великолепным образом. Он создал для игроков обстановку, которая позволяет им выходить и выражать себя. Также им немного везет, но всем нам нужно это".



"Он принял ряд больших решений до этого турнира, насчет Грилиша и Рэшфорда... Но теперь он должен закончить начатое".



"Его статистика великолепна, и если в конце концов он сможет завоевать трофей, это будет удивительным достижением для него".



"Я бы назвал Испанию фаворитом, но порой у судьбы свои планы насчет этой сборной Англии — они должны были вылететь еще неделю назад или около того, но теперь они набрали ход".



"Приятно видеть, что выходящие со скамейки игроки имеют должный настрой. Они хотят вступать в игру и оказывать влияние. Они выходят и забивают поздние голы, и против Испании будет великолепный матч", — сообщил Кин в эфире ITV.