Фоден: "Мой лучший матч в футболке сборной Англии"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден назвал победу 1:2 над Голландией в полуфинале Евро-2024 своим лучшим матчем за сборную Англии.

24-летний Фоден не смог отличиться против голландцев накануне вечером, но все равно был одним из лучших на поле. Однажды соперник только на самой линии ворот остановил мяч после удара Фила, который также отметился попаданием в штангу с дистанции.



Поэтому Фоден чувствует, что против Голландии он был похож на того игрока, который был признан лучшим в Премьер-Лиге по итогам сезона 2023/24.



"Я гораздо лучше провел два последних матча, и позиция на поле помогает мне получать мяч в опасных зонах".



"Я был больше похож на себя, как я играю за "Сити", действуя на подступах к штрафной и нанося удары".



"Самое важное, что команда побеждает, но я чувствую, что сегодня, наверное, был мой лучший матч в футболке сборной Англии. Я доволен", — цитирует Фодена Sky Sports.