"Фулхэм" продал Палинью в "Баварию"
"Бавария" завершила приобретение полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи.
Не сумев заполучить Палинью год назад, этим летом "Бавария" возобновила свой интерес и — далеко не с первой попытки — все же согласовала с "Фулхэмом" стоимость Жоау.
По информации Sky Sports, стоимость Палиньи составила 47.4 млн. фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов, что делает 29-летнего португальца рекордной продажей в истории "Фулхэма".
Палинья заключил с "Баварией" контракт до 2028 года с опцией продления на 12 месяцев.
За два сезона в "Фулхэме" после своего перехода из "Спортинга" Палинья сыграл 79 матчей и забил восемь голов, зарекомендовав себя одним из лучших опорников в Премьер-Лиге.
11.07.2024 12:00
Просмотров: 177
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
29 лет епта
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий