"Фулхэм" продал Палинью в "Баварию"

"Бавария" завершила приобретение полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи.

Не сумев заполучить Палинью год назад, этим летом "Бавария" возобновила свой интерес и — далеко не с первой попытки — все же согласовала с "Фулхэмом" стоимость Жоау.



По информации Sky Sports, стоимость Палиньи составила 47.4 млн. фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов, что делает 29-летнего португальца рекордной продажей в истории "Фулхэма".



Палинья заключил с "Баварией" контракт до 2028 года с опцией продления на 12 месяцев.



За два сезона в "Фулхэме" после своего перехода из "Спортинга" Палинья сыграл 79 матчей и забил восемь голов, зарекомендовав себя одним из лучших опорников в Премьер-Лиге.