Ван Дейк и Куман недовольны судейством против Англии

Виргил Ван Дейк и Феликс Цвайер Капитан сборной Голландии Виргил Ван Дейк и его главный тренер Рональд Куман раскритиковали рефери Феликса Цвайера после поражения 1:2 от Англии в полуфинале Евро-2024.

"Камбэк" англичан в матче против голландцев накануне начался с пенальти, заработанного и реализованного Харри Кейном. Цвайер решил, что Дензел Думфрис совершил фол, мешая сопернику пробить по летящему мячу, однако Куман в корне не согласен.

"А что было делать защитнику? Это не пенальти. Дуфрис хотел заблокировать мяч. Затем они столкнулись бутсами. Такого рода решения VAR разрушают футбол", — сообщил Куман на пресс-конференции.

Остались претензии к работе Цвайера и у Ван Дейка, который получил от немецкого рефери желтую карточку, когда возмутился решением не присуждать голландцам угловой во втором тайме.

"Рефери сразу убежал с поля после финального свистка, и это о многом говорит. У меня не было времени, чтобы пожать ему руку. Но что поделать, матч окончен, мы проиграли. В некоторых моментах решения должны были быть в нашу пользу, но не случилось", — цитирует Ван Дейка Evening Standard.


Метки Ван Дейк, Евро-2024, Куман, Ливерпуль, рефери, сборная Англии, сборная Голландии

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 11.07.2024 12:09 # breadpeat
    пенка хз, но пару раз судейка явно свистнул не туда

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  2. insomniac 11.07.2024 11:35 # insomniac
    левейшая пенка

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  3. vals1702 11.07.2024 11:19 # vals1702
    пенальти не было.

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