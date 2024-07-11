Ван Дейк и Куман недовольны судейством против Англии

Капитан сборной Голландии Виргил Ван Дейк и его главный тренер Рональд Куман раскритиковали рефери Феликса Цвайера после поражения 1:2 от Англии в полуфинале Евро-2024.

"Камбэк" англичан в матче против голландцев накануне начался с пенальти, заработанного и реализованного Харри Кейном. Цвайер решил, что Дензел Думфрис совершил фол, мешая сопернику пробить по летящему мячу, однако Куман в корне не согласен.



"А что было делать защитнику? Это не пенальти. Дуфрис хотел заблокировать мяч. Затем они столкнулись бутсами. Такого рода решения VAR разрушают футбол", — сообщил Куман на пресс-конференции.



Остались претензии к работе Цвайера и у Ван Дейка, который получил от немецкого рефери желтую карточку, когда возмутился решением не присуждать голландцам угловой во втором тайме.



"Рефери сразу убежал с поля после финального свистка, и это о многом говорит. У меня не было времени, чтобы пожать ему руку. Но что поделать, матч окончен, мы проиграли. В некоторых моментах решения должны были быть в нашу пользу, но не случилось", — цитирует Ван Дейка Evening Standard.