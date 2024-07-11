Невилл — о пенальти против Голландии: "Позорное решение"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл не согласился с присуждением пенальти сборной Англии против Голландии в полуфинале Евро-2024.

Пропустив от голландцев уже на седьмой минуте, вскоре англичане смогли ответить своим голом, потому что Харри Кейн реализовал пенальти.



Этот пенальти был назначен за то, что Дензел Думфрис, как определили рефери и система VAR, с нарушением правил заблокировал удар Кейна по летящему мячу, но Невилл не может согласиться с этим решением.



"Это позор в моих глазах как защитника. Позорное решение. Это никогда не может быть пенальти, не говоря уже о матче такой важности.."



"Он (Думфрис) движется естественным образом, чтобы попытаться заблокировать удар. На мой взгляд, это не пенальти, и никто из игроков сборной Англии даже не выпрашивал его", — сообщил Невилл ITV.



