Саутгейт: "Мы дарим людям некоторые из лучших вечеров за последние 50 лет"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что испытывает огромную гордость от выхода своей команды в финал Евро-2024.
Гол вышедшего на замену Олли Уоткинса на 90-й минуте позволил англичанам вырвать победу 1:2 против Голландии и достичь финала Евро-2024, где они сыграют против Испании в ближайшее воскресенье.
Три года назад Англия играла свой первый за последние 55 лет финал, уступив Италии на "Уэмбли", и на сей раз Саутгейт надеется выступить успешнее.
"Я взялся за эту работу, чтобы улучшить английский футбол, и это будет наш второй финал. Предыдущий был первым за 50 с лишним лет. Этот будет нашим первым за рубежом".
"Мы дарим людям удивительные вечера. Мы дарим людям некоторые из лучших вечеров за последние 50 лет. Я испытываю огромную гордость насчет этого".
"Я доволен, если каждый у нас дома чувствует то же самое, что мы и люди на стадионе. Но мы еще не закончили".
"Нам предстоит подготовиться к величайшему испытанию. Мы приехали сюда, чтобы попытаться выиграть турнир, и это остается нашей целью", — сообщил Саутгейт BBC.
11.07.2024 09:00
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новый гордон рамси!
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