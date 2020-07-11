Саутгейт: "Мы дарим людям некоторые из лучших вечеров за последние 50 лет"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что испытывает огромную гордость от выхода своей команды в финал Евро-2024.

Гол вышедшего на замену Олли Уоткинса на 90-й минуте позволил англичанам вырвать победу 1:2 против Голландии и достичь финала Евро-2024, где они сыграют против Испании в ближайшее воскресенье.



Три года назад Англия играла свой первый за последние 55 лет финал, уступив Италии на "Уэмбли", и на сей раз Саутгейт надеется выступить успешнее.



"Я взялся за эту работу, чтобы улучшить английский футбол, и это будет наш второй финал. Предыдущий был первым за 50 с лишним лет. Этот будет нашим первым за рубежом".



"Мы дарим людям удивительные вечера. Мы дарим людям некоторые из лучших вечеров за последние 50 лет. Я испытываю огромную гордость насчет этого".



"Я доволен, если каждый у нас дома чувствует то же самое, что мы и люди на стадионе. Но мы еще не закончили".



"Нам предстоит подготовиться к величайшему испытанию. Мы приехали сюда, чтобы попытаться выиграть турнир, и это остается нашей целью", — сообщил Саутгейт BBC.