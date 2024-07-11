"Челси" не заинтересован в Ольмо

"Челси" не входит в число претендентов на атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.

На следующей неделе истекает срок действия пункта в контракте Ольмо с "РБ Лейпциг" о выкупе за фиксированную сумму в 50 миллионов фунтов.



При этом 26-летний Ольмо существенно повысил интерес к своей персоне благодаря отличной игре за сборную Испании на Евро-2024, где Дани забил три гола и отдал две результативные передачи и сейчас готовится к финалу.



Согласно слухам, сразу несколько клубов Премьер-Лиги и испанской Ла Лиги готовы выложить требуемые 50 млн. фунтов, однако "Челси" в их числе не значится.



Как сообщает Sky Sports, на "Стэмфорд Бридж" довольны своим выбором полузащитников атакующего плана и добавлять конкурента к Кирнану Дьюсбери-Холлу, Кристоферу Нкунку и Коулу Палмеру не собираются.