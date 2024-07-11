Уоткинс знал, что забьет с передачи Палмера

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс заявил, что он предсказал свой гол, который принес сборной Англии победу над Голландией в полуфинале Евро-2024.

Гол Уоткинса на последней минуте основного времени с передачи Коула Палмера позволил англичанам вырвать победу 1:2 над Голландией и выйти в финал Евро-2024.



Уоткинс и Палмер вместе вышли на замену на 81-й минуте, и когда они готовились вступить в игру, Олли поделился с Коулом своим предчувствием.



"Невероятно. Я ждал этого момента недели. Мне потребовалось много упорной работы, чтобы оказаться там, где я сегодня, я благодарен за эту возможность, и я ухватился за нее обеими руками. Я доволен".



"Я клянусь своей жизнью, я клянусь жизнью своих детей, я сказал Коулу Палмеру: "Мы выходим, и ты ассистируешь на меня сегодня".



"Поэтому я был так рад. Как только он получил мяч, я знал, что он сыграет на меня, и затем ты должен проявить жадность: принять мяч и пробить".



"И когда я увидел, как мяч заходит в нижний угол... О, Боже".



"Я лишился дара речи. Когда забиваешь, эмоции выходят наружу через твое тело, но это было другое ощущение — словно замедленное движение. Я не хотел уходить с поля, я просто хотел впитать все это. Не думаю, что мне удавалось пробить по мячу столь сочно", — цитирует Уоткинса Daily Mail.