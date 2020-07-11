Саутгейт — о выходе в финал Евро-2024: "Мое лучшее достижение"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал выход в финал Евро-2024 своим лучшим достижением.

Поздний гол, созданный вышедшими на замену Коулом Палмером и Олли Уоткинсом, позволил англичанам вырвать победу 1:2 против Голландии в полуфинале Евро-2024 и избавить себя от того, чтобы снова играть 120 минут и, возможно, исполнять пенальти.



Саутгейт восхищается успехом своей команды, а заодно радуется, какую игру показала английская сборная.



"Мое лучше достижение? Оно должно им быть. Это очередная отметка, но мы так хорошо играли на протяжении матча. Это был сложный матч, соперник продолжал менять свою игру, и нам нужно было отвечать. Мы создавали им проблемы весь вечер и в конце концов добились кое-чего особенного".



"Самое важное, что все игроки из нашего состава готовы вступить в игру. Мы много времени провели с этими парнями (запасными), и я так рад за Олли".



"С точки зрения энергии, мы начали ощущать некоторое давление во втором тайме. А Олли может хорошо прессинговать и совершать эти рывки за спину защитникам. Мы думали, что это хороший момент, чтобы попробовать его".



"Мы заслужили победу. Мы были очень подвижны, играя по свой схеме. Это была не просто тройка защитников — нам приходилось постоянно адаптироваться, и игроки приняли так много хороших решений", — сообщил Саутгейт ITV.