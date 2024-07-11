Англичане вырвали победу против Голландии и вышли в финал Евро-2024

Одержав волевую победу 1:2 над Голландией, сборная Англии вышла в финал Евро-2024, где в ближайшее воскресенье сыграет против Испании.

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт ограничился единственной перестановкой в стартовом составе относительно победы над Швейцарией в четвертьфинале. Это отбывший дисквалификацию Марк Гехи появился вместо Эзри Конса.



От начала матча в Дортмунде не прошло и семи минут, как голландцы открыли счет. Хави Симонс отобрал мяч у Деклана Райса на чужой половине поля, продвинулся до подступов к штрафной площади и мощно пробил — 1:0.



Вскоре Англия ответила двумя моментами Харри Кейна, который сперва нанес удар с дистанции, заставив голкипера Барта Вербрюггена вступить в игру, а затем из пределов штрафной пробил выше.



Во втором случае прицельно пробить Кейну по летящем мячу помешал Дензел Думфрис, подняв свою ногу, на что обратила внимание система VAR. Рефери сходил к монитору и назначил пенальти, который сам Харри и реализовал — 1:1.



На 23-й минуте Фил Фоден совершил слаломный проход и практически завел мяч в ворота, однако на самой линии снаряд был остановлен Думфрисом.



Голландцы на время затихли, но на 30-й минуте прервали это затишье ударом Думфриса головой в перекладину.



На 32-й минуте Англия ответила своим попадание в каркас ворот. Фоден с дистанции закрутил мяч в штангу.



В остатке тайма англичане диктовали игру, совершили еще несколько попыток пробить, но повести в счете не смогли.



В перерыве Саутгейт заменил Триппьера на Люка Шоу. Игра же во втором тайме поскучнела, команды действовали без ворот.



Первый серьезный момент во втором тайме возник на 65-й минуте, когда после розыгрыша голландцами штрафного Джордан Пикфорд отразил удар Виргила Ван Дейка с близкого расстояния.



На 79-й минуте англичане, наконец, смогли кое-что создать впереди. Букайо Сака с подступов к вратарской замкнул прострел Кайла Уолкера с правого фланга, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Англия заметно оживилась в концовке второго тайма, сумев предотвратить экстра-таймы и, возможно, серию пенальти благодаря двум вышедшим на замену игрокам. Коул Палмер отдал на Олли Уоткинса, а тот развернулся на правом краю штрафной и пробил низом из под защитника — 1:2.



Англия пропустила первой, но была очень хороша по игре в первом тайме. После перерыва подопечные Саутгейта стали осторожничать, но все равно оказались лучше своего соперника.



Сборная Голландии — сборная Англии — 1:2 (1:1)



Голы: Симонс 7 — Кейн 18 (пен), Уоткинс 90.



Сборная Голландии: Вербрюгген, Думфрис (Зиркзее 90), Де Врей, Ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Мален (Вегхорст 46), Симонс (Бробби 90), Гакпо, Депай (Верман 35).



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гехи, Триппьер (Шоу 46), Майну (Галлахер 90), Райс, Сака (Конса 90), Беллингем, Фоден (Палмер 80), Кейн (Уоткинс 81).



Предупреждения: Думфрис, Ван Дейк, Симонс — Триппьер, Беллингем, Сака.