Англичане вырвали победу против Голландии и вышли в финал Евро-2024
Одержав волевую победу 1:2 над Голландией, сборная Англии вышла в финал Евро-2024, где в ближайшее воскресенье сыграет против Испании.
Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт ограничился единственной перестановкой в стартовом составе относительно победы над Швейцарией в четвертьфинале. Это отбывший дисквалификацию Марк Гехи появился вместо Эзри Конса.
От начала матча в Дортмунде не прошло и семи минут, как голландцы открыли счет. Хави Симонс отобрал мяч у Деклана Райса на чужой половине поля, продвинулся до подступов к штрафной площади и мощно пробил — 1:0.
Вскоре Англия ответила двумя моментами Харри Кейна, который сперва нанес удар с дистанции, заставив голкипера Барта Вербрюггена вступить в игру, а затем из пределов штрафной пробил выше.
Во втором случае прицельно пробить Кейну по летящем мячу помешал Дензел Думфрис, подняв свою ногу, на что обратила внимание система VAR. Рефери сходил к монитору и назначил пенальти, который сам Харри и реализовал — 1:1.
На 23-й минуте Фил Фоден совершил слаломный проход и практически завел мяч в ворота, однако на самой линии снаряд был остановлен Думфрисом.
Голландцы на время затихли, но на 30-й минуте прервали это затишье ударом Думфриса головой в перекладину.
На 32-й минуте Англия ответила своим попадание в каркас ворот. Фоден с дистанции закрутил мяч в штангу.
В остатке тайма англичане диктовали игру, совершили еще несколько попыток пробить, но повести в счете не смогли.
В перерыве Саутгейт заменил Триппьера на Люка Шоу. Игра же во втором тайме поскучнела, команды действовали без ворот.
Первый серьезный момент во втором тайме возник на 65-й минуте, когда после розыгрыша голландцами штрафного Джордан Пикфорд отразил удар Виргила Ван Дейка с близкого расстояния.
На 79-й минуте англичане, наконец, смогли кое-что создать впереди. Букайо Сака с подступов к вратарской замкнул прострел Кайла Уолкера с правого фланга, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Англия заметно оживилась в концовке второго тайма, сумев предотвратить экстра-таймы и, возможно, серию пенальти благодаря двум вышедшим на замену игрокам. Коул Палмер отдал на Олли Уоткинса, а тот развернулся на правом краю штрафной и пробил низом из под защитника — 1:2.
Англия пропустила первой, но была очень хороша по игре в первом тайме. После перерыва подопечные Саутгейта стали осторожничать, но все равно оказались лучше своего соперника.
Сборная Голландии — сборная Англии — 1:2 (1:1)
Голы: Симонс 7 — Кейн 18 (пен), Уоткинс 90.
Сборная Голландии: Вербрюгген, Думфрис (Зиркзее 90), Де Врей, Ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Мален (Вегхорст 46), Симонс (Бробби 90), Гакпо, Депай (Верман 35).
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гехи, Триппьер (Шоу 46), Майну (Галлахер 90), Райс, Сака (Конса 90), Беллингем, Фоден (Палмер 80), Кейн (Уоткинс 81).
Предупреждения: Думфрис, Ван Дейк, Симонс — Триппьер, Беллингем, Сака.
11.07.2024 00:00
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Последние комментарии:
Откуда: Астана
Болеет за: CFC
пинсощелкоглазы
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Все идет как по плану. В финале Испания унижает этих бомжей 3-0, 4-1 через провал на левом фланге защиты. Все камни летят в Шоу, Райса и Гехи, а не Саутгейта. Он каким-то образом, не сильно подпортив репутацию, меняет Тен Хага после крупного всоса Челси 2 ноября. Итог: Саутгейт четко ведет команду
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Куман - физрук. С таким составом они обязаны играть гораздо круче, а он все как будто Эвертон тренирует.
Англии удачи в финале! Пора!
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Что с ебалом, хуесосы опущенные? Ваших матерей пердолил.
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Даже два забили, даже два раза успел порадоваться. Ебучий микроофсайд)
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На ОККО Трезеге в студии)
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Гений Гарет! Его имя вписано в мировую историю футбола.
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Снова минимум серебро, привет хейтерам:)
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Просто лучшие, я рад…
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1 единственный тайм на этом евро нормально отыграли, дальше всё по старой. Харри Кейн просто нереальное дно, ему только пенальти бить.
Удачи Испании в финале, желаю им победить этих английских выскочек.
(ответить)
Сборная Англии как войска РФ - методично уничтожают укрепрайоны противника не обращая внимания на вражескую пропаганду.
Россия
Путин
Ливерпуль
Деиспанизации Берлина и денафикации Киева быть
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анекдот дня.
бабуся стала определять кто настоящий болельщик Англии, а кто нет
и если нет, то "за хуй и на мороз"
что не так с этой пидрисней, которая сразу думает, как другого за хуй цапнуть?)
(ответить)
Наконец-то матч по результатам которого не хочется просить возврат времени на просмотр.
Нидерланды не наиграли на финал. Англии пора усаживать Саку с Белендгемом - первый мб хоть мяч держит, второй вообще бесполезнй персонаж.
(ответить)
толку с этих финалов, если их нужно выигрывать.
бля чо ФА не видят что прошли словаков швейцарию и мертвую голландию? ДА тем более как прошли...гол на 90+, пенки, гол на 90+...
если прям выиграют на фарте испанию все равно не вижу смысла сраута оставлять, это кал
(ответить)
ай я ваших матерей в рот ебал!
Источник: http://fapl.ru/posts/108691/?c=1#c7943917
(ответить)
ФИНАЛ ЕВРО СЮДА НАХУЙ
(ответить)
ХАРРИ КЕЙН СКОРО БУДЕТ С ТРОФЕЕМ!!!
КОРОЛЬ!
(ответить)
10.07.2024 23:47 #
gameboy
Замены как всегда полное ебалово
Источник: http://fapl.ru/posts/108691/?c=1#c7943918
(ответить)
Да уж, отскочили
(ответить)
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