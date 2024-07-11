Англичане вырвали победу против Голландии и вышли в финал Евро-2024

Олли Уоткинс Одержав волевую победу 1:2 над Голландией, сборная Англии вышла в финал Евро-2024, где в ближайшее воскресенье сыграет против Испании.

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт ограничился единственной перестановкой в стартовом составе относительно победы над Швейцарией в четвертьфинале. Это отбывший дисквалификацию Марк Гехи появился вместо Эзри Конса.

От начала матча в Дортмунде не прошло и семи минут, как голландцы открыли счет. Хави Симонс отобрал мяч у Деклана Райса на чужой половине поля, продвинулся до подступов к штрафной площади и мощно пробил — 1:0.

Вскоре Англия ответила двумя моментами Харри Кейна, который сперва нанес удар с дистанции, заставив голкипера Барта Вербрюггена вступить в игру, а затем из пределов штрафной пробил выше.

Во втором случае прицельно пробить Кейну по летящем мячу помешал Дензел Думфрис, подняв свою ногу, на что обратила внимание система VAR. Рефери сходил к монитору и назначил пенальти, который сам Харри и реализовал — 1:1.

На 23-й минуте Фил Фоден совершил слаломный проход и практически завел мяч в ворота, однако на самой линии снаряд был остановлен Думфрисом.

Голландцы на время затихли, но на 30-й минуте прервали это затишье ударом Думфриса головой в перекладину.

На 32-й минуте Англия ответила своим попадание в каркас ворот. Фоден с дистанции закрутил мяч в штангу.

В остатке тайма англичане диктовали игру, совершили еще несколько попыток пробить, но повести в счете не смогли.

В перерыве Саутгейт заменил Триппьера на Люка Шоу. Игра же во втором тайме поскучнела, команды действовали без ворот.

Первый серьезный момент во втором тайме возник на 65-й минуте, когда после розыгрыша голландцами штрафного Джордан Пикфорд отразил удар Виргила Ван Дейка с близкого расстояния.

На 79-й минуте англичане, наконец, смогли кое-что создать впереди. Букайо Сака с подступов к вратарской замкнул прострел Кайла Уолкера с правого фланга, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Англия заметно оживилась в концовке второго тайма, сумев предотвратить экстра-таймы и, возможно, серию пенальти благодаря двум вышедшим на замену игрокам. Коул Палмер отдал на Олли Уоткинса, а тот развернулся на правом краю штрафной и пробил низом из под защитника — 1:2.

Англия пропустила первой, но была очень хороша по игре в первом тайме. После перерыва подопечные Саутгейта стали осторожничать, но все равно оказались лучше своего соперника.

Сборная Голландии — сборная Англии — 1:2 (1:1)

Голы: Симонс 7 — Кейн 18 (пен), Уоткинс 90.

Сборная Голландии: Вербрюгген, Думфрис (Зиркзее 90), Де Врей, Ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Мален (Вегхорст 46), Симонс (Бробби 90), Гакпо, Депай (Верман 35).

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гехи, Триппьер (Шоу 46), Майну (Галлахер 90), Райс, Сака (Конса 90), Беллингем, Фоден (Палмер 80), Кейн (Уоткинс 81).

Предупреждения: Думфрис, Ван Дейк, Симонс — Триппьер, Беллингем, Сака.


Метки Евро-2024, обзор матча, сборная Англии, сборная Голландии

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2024 00:00

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Последние комментарии:




  1. fiezzo 11.07.2024 00:22 # fiezzo
    Откуда: Астана

    Болеет за: CFC


    пинсощелкоглазы

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  2. blueisthecolor 11.07.2024 00:18 # blueisthecolor
    Все идет как по плану. В финале Испания унижает этих бомжей 3-0, 4-1 через провал на левом фланге защиты. Все камни летят в Шоу, Райса и Гехи, а не Саутгейта. Он каким-то образом, не сильно подпортив репутацию, меняет Тен Хага после крупного всоса Челси 2 ноября. Итог: Саутгейт четко ведет команду

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  3. brown-ale 11.07.2024 00:16 # brown-ale
    Куман - физрук. С таким составом они обязаны играть гораздо круче, а он все как будто Эвертон тренирует.
    Англии удачи в финале! Пора!

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  4. southgate-goyda 11.07.2024 00:14 # southgate-goyda
    Что с ебалом, хуесосы опущенные? Ваших матерей пердолил.

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  5. gameboy 11.07.2024 00:13 # gameboy
    Даже два забили, даже два раза успел порадоваться. Ебучий микроофсайд)

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  6. sausage 11.07.2024 00:13 # sausage
    На ОККО Трезеге в студии)

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  7. sausage 11.07.2024 00:12 # sausage
    Гений Гарет! Его имя вписано в мировую историю футбола.

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  8. alexomck 11.07.2024 00:10 # alexomck
    Снова минимум серебро, привет хейтерам:)

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  9. chelsealondon 11.07.2024 00:10 # chelsealondon
    Просто лучшие, я рад…

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  10. ganinilyha 11.07.2024 00:07 # ganinilyha
    1 единственный тайм на этом евро нормально отыграли, дальше всё по старой. Харри Кейн просто нереальное дно, ему только пенальти бить.
    Удачи Испании в финале, желаю им победить этих английских выскочек.

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  11. fiezzo 11.07.2024 00:07 # fiezzo
    Сборная Англии как войска РФ - методично уничтожают укрепрайоны противника не обращая внимания на вражескую пропаганду.

    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    Деиспанизации Берлина и денафикации Киева быть

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  12. sir-alexferguson 11.07.2024 00:06 # sir-alexferguson
    анекдот дня.
    бабуся стала определять кто настоящий болельщик Англии, а кто нет
    и если нет, то "за хуй и на мороз"
    что не так с этой пидрисней, которая сразу думает, как другого за хуй цапнуть?)

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  13. imf-tau 11.07.2024 00:05 # imf-tau
    Наконец-то матч по результатам которого не хочется просить возврат времени на просмотр.

    Нидерланды не наиграли на финал. Англии пора усаживать Саку с Белендгемом - первый мб хоть мяч держит, второй вообще бесполезнй персонаж.

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  14. bembo 11.07.2024 00:03 # bembo
    толку с этих финалов, если их нужно выигрывать.

    бля чо ФА не видят что прошли словаков швейцарию и мертвую голландию? ДА тем более как прошли...гол на 90+, пенки, гол на 90+...
    если прям выиграют на фарте испанию все равно не вижу смысла сраута оставлять, это кал

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  15. b84 11.07.2024 00:02 # b84
    ай я ваших матерей в рот ебал!

    Источник: http://fapl.ru/posts/108691/?c=1#c7943917

    (ответить)

  16. gameboy 11.07.2024 00:02 # gameboy
    ФИНАЛ ЕВРО СЮДА НАХУЙ

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  17. vagifspurs 11.07.2024 00:01 # vagifspurs
    ХАРРИ КЕЙН СКОРО БУДЕТ С ТРОФЕЕМ!!!

    КОРОЛЬ!

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  18. bembo 11.07.2024 00:01 # bembo
    10.07.2024 23:47 #
    gameboy

    Замены как всегда полное ебалово

    Источник: http://fapl.ru/posts/108691/?c=1#c7943918

    (ответить)

  19. vasya-mu 11.07.2024 00:01 # vasya-mu
    Да уж, отскочили

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