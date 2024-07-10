"Челси" проявил интерес к Адейеми

"Челси" проявил интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Кариму Адейеми.

На текущей неделе в немецкой прессе появились слухи, что Адейеми находится на радаре у "Челси", и сейчас Daily Mail подтверждает, что "синие" действительно заинтересованы в приобретении Карима.



"Челси" как раз находится в поисках универсального игрока атаки, а 22-летний немец подходит для этой роли и соответствует трансферной политике "синих", ориентированной на приглашение молодых талантов.



В данный момент "Боруссия" находится на пороге покупки Серу Гирасси из "Штутгарта" и Райана Шерки из "Лиона", поэтому в Дортмунде готовы отпустить Адейеми примерно за 35 миллионов фунтов.



Проблема для "Челси" в том, что Адейеми прохладно настроен насчет "Стэмфорд Бридж", потому что рассчитывает перебраться в клуб из Лиги Чемпионов в случае своего ухода из "Боруссии".