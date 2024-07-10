Нуну Тавареш близок к переходу в "Лацио"

Спортивный директор "Лацио" Анджело Фабиани рассказал, что его клуб близок к подписанию левого защитника "Арсенала" Нуну Тавареша.

Тавареш не входит в планы главного тренера "Арсенала" Микеля Артету, два последних сезона отыграв за "Марсель" и за "Ноттингем Форест" на правах аренды.



На днях в итальянской прессе появилась информация, что "Лацио" собирается взять Тавареша в аренду с последующим выкупом за 7 миллионов фунтов, и Фабиани подтверждает, что сделка по 24-летнему португальцу близка.



"Это игрок, который очень интересует "Лацио". Два клуба вели переговоры насчет компромисса, который был достигнут вчера. Однако до завершения операции предстоит согласовать еще многие компоненты, включая договоренность с агентами".



"Я более чем уверен, но по суеверным причинам не буду говорить, что он — уже игрок "Лацио", — цитирует Фабиани Evening Standard.