Танганга вернулся в "Миллуолл"
Бывший защитник "Тоттенхэма" Яфет Танганга перешел свободным агентом в "Миллуолл" из Чемпионшипа.
Танганга является продуктом академии "Тоттенхэма". У "шпор" Яфет получил опыт игры в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, но основным игроком так и не стал.
Вторую половину прошлого сезона Танганга провел как раз в "Миллуолле" на правах аренды, сыграв 17 матчей и поспособствовав тому, что "львы" избежали вылета из Чемпионшипа.
Сегодня "Миллуолл" объявил о возвращении 25-летнего англичанина, с которым был подписан долгосрочный контракт.
10.07.2024 21:00
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