Танганга вернулся в "Миллуолл"

Бывший защитник "Тоттенхэма" Яфет Танганга перешел свободным агентом в "Миллуолл" из Чемпионшипа.

Танганга является продуктом академии "Тоттенхэма". У "шпор" Яфет получил опыт игры в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, но основным игроком так и не стал.



Вторую половину прошлого сезона Танганга провел как раз в "Миллуолле" на правах аренды, сыграв 17 матчей и поспособствовав тому, что "львы" избежали вылета из Чемпионшипа.



Сегодня "Миллуолл" объявил о возвращении 25-летнего англичанина, с которым был подписан долгосрочный контракт.