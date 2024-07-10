Танганга вернулся в "Миллуолл"

Яфет Танганга Бывший защитник "Тоттенхэма" Яфет Танганга перешел свободным агентом в "Миллуолл" из Чемпионшипа.

Танганга является продуктом академии "Тоттенхэма". У "шпор" Яфет получил опыт игры в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, но основным игроком так и не стал.

Вторую половину прошлого сезона Танганга провел как раз в "Миллуолле" на правах аренды, сыграв 17 матчей и поспособствовав тому, что "львы" избежали вылета из Чемпионшипа.

Сегодня "Миллуолл" объявил о возвращении 25-летнего англичанина, с которым был подписан долгосрочный контракт.


Метки Миллуолл, Танганга, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2024 21:00

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