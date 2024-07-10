Мерсон уверен в победе Англии над Голландией

Сборная Англии Легенда "Арсенала" Пол Мерсон выразил уверенность, что сборная Англии победит Голландию и выйдет в финал Евро-2024.

Многие отмечали, что в четвертьфинальном противостоянии со Швейцарией англичане сыграли заметно лучше, чем в предыдущих матчах на турнире.

Однако Мерсон убежден, что команда Гарета Саутгейта способна играть еще лучше. По словам Пола, он будет шокирован, если голландцы возьмут верх в среду вечером.

"Мне известно, насколько сложно проявлять себя в сборной Англии, и я был строг с этой командой, потому что они не оправдывали моих ожиданий, но это непросто. Мы в моменте, когда все начинается. Все зависит от того, кто проявит себя в этих двух следующих матчах".

"Я думал, что этого никогда не случится в моей жизни, но сейчас мы всего в двух матчах от этого. Нам просто нужно немного движения и уверенности, потому что у нас отличная команда".

"У обеих команд, которые сыграют в среду, много талантов, поэтому тебе также нужно немного удачи, чтобы забить этот первый гол".

"Я не представляю, что голландцы победят нас. Их победе над нами я был бы еще больше шокирован, чем Швейцарии, против которой Англия не переключилась выше своей третьей передачи", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Евро-2024, Мерсон, сборная Голландии

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 288

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vals1702 10.07.2024 20:47 # vals1702
    проиграют бритты

    (ответить)

  2. electric 10.07.2024 20:31 # electric
    Этот пидраля никогда умом не отличался.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: