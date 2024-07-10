Мерсон уверен в победе Англии над Голландией

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон выразил уверенность, что сборная Англии победит Голландию и выйдет в финал Евро-2024.

Многие отмечали, что в четвертьфинальном противостоянии со Швейцарией англичане сыграли заметно лучше, чем в предыдущих матчах на турнире.



Однако Мерсон убежден, что команда Гарета Саутгейта способна играть еще лучше. По словам Пола, он будет шокирован, если голландцы возьмут верх в среду вечером.



"Мне известно, насколько сложно проявлять себя в сборной Англии, и я был строг с этой командой, потому что они не оправдывали моих ожиданий, но это непросто. Мы в моменте, когда все начинается. Все зависит от того, кто проявит себя в этих двух следующих матчах".



"Я думал, что этого никогда не случится в моей жизни, но сейчас мы всего в двух матчах от этого. Нам просто нужно немного движения и уверенности, потому что у нас отличная команда".



"У обеих команд, которые сыграют в среду, много талантов, поэтому тебе также нужно немного удачи, чтобы забить этот первый гол".



"Я не представляю, что голландцы победят нас. Их победе над нами я был бы еще больше шокирован, чем Швейцарии, против которой Англия не переключилась выше своей третьей передачи", — сообщил Мерсон Sky Sports.