"Борнмут" подписал Даниэля Джеббисона
"Борнмут" подписал бывшего нападающего "Шеффилд Юнайтед" Даниэля Джеббисона.
Контракт Джеббисона с "Шеффилд Юнайтед" истек в конце июня, поэтому Даниэль присоединился к "Борнмуту" в качестве свободного агента, заключив сделку на четыре года.
20-летний англичанин, находившийся в системе "клинков" с 2018 года, стал третьим приобретением "вишенок" этим летом после голкипера Алекса Полсена и нападающего Энеса Унала.
BBC ожидает, что позже этим летом "Борнмут" отправит Джеббисона, забившего три гола в 35 матчах за "Шеффилд Юнайтед" во всех соревнованиях, в аренду.
Добавим, в прошлом сезоне, обернувшимся для "клинков" вылетом из Премьер-Лиги, Джеббисон сыграл лишь один матч, что стало следствием его проблем со здоровьем и физической формой.
10.07.2024 19:00
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