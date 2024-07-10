"Борнмут" подписал Даниэля Джеббисона

"Борнмут" подписал бывшего нападающего "Шеффилд Юнайтед" Даниэля Джеббисона.

Контракт Джеббисона с "Шеффилд Юнайтед" истек в конце июня, поэтому Даниэль присоединился к "Борнмуту" в качестве свободного агента, заключив сделку на четыре года.



20-летний англичанин, находившийся в системе "клинков" с 2018 года, стал третьим приобретением "вишенок" этим летом после голкипера Алекса Полсена и нападающего Энеса Унала.



BBC ожидает, что позже этим летом "Борнмут" отправит Джеббисона, забившего три гола в 35 матчах за "Шеффилд Юнайтед" во всех соревнованиях, в аренду.



Добавим, в прошлом сезоне, обернувшимся для "клинков" вылетом из Премьер-Лиги, Джеббисон сыграл лишь один матч, что стало следствием его проблем со здоровьем и физической формой.