Коутиньо арендован "Васко да Гамой"

"Астон Вилла" объявила о переходе своего полузащитника Филиппе Коутиньо в бразильский клуб "Васко да Гама" на правах аренды.

Изначально Коутиньо прибыл в "Виллу" на правах аренды из "Барселоны" в январе 2022, после чего был выкуплен за 17 миллионов фунтов по инициативе Стивена Джеррарда.



Однако вскоре Джеррард был уволен с поста главного тренера "Виллы", а новый наставник бирмингемской команды Унаи Эмери перестал жаловать сбавившего обороты игрока.



В результате сезон 2023/24 Коутиньо провел в аренде в катарском "Аль-Духаиле", а сейчас экс-полузащитник "Ливерпуля" направляется на родину в "Васко да Гаму".



Добавим, всего 32-летний бразилец сыграл 43 матча за "Виллу", забив шесть голов.