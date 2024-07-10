Аманда Стейвли и ее супруг покинут "Ньюкасл"
Аманда Стейвли и ее супруг Мехрдад Годусси покинут "Ньюкасл" и продадут свою долю в клубе.
Стейвли и Годусси сыграли ключевую роль в сделке по приобретению "Ньюкасла" Суверенным фондом Саудовской Аравии у Майка Эшли в 2021 году.
При этом Стейвли и Годусси получили 10% акций "Ньюкасла", а также Аманда стала директором клуба с "Сент-Джеймс Парк".
Однако теперь, сообщает Sky Sports, Стейвли отходит от управления "Ньюкаслом", а заодно продаст свою долю, которая за прошедшие три года снизилась до 6%.
Ожидается, что покупателем акций Стейвли и Годусси выступит Суверенный фонд Саудовской Аравии.
10.07.2024 17:00
Просмотров: 560
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Невероятная сделка(нет) че тогда напрямую не купили сразу, считай вазелинчиком смазалии на годик этой историей с 10%
(ответить)
Ничесе на кого она глаз положила!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий