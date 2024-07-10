Аманда Стейвли и ее супруг покинут "Ньюкасл"

Аманда Стейвли и Бруно Гимараэс Аманда Стейвли и ее супруг Мехрдад Годусси покинут "Ньюкасл" и продадут свою долю в клубе.

Стейвли и Годусси сыграли ключевую роль в сделке по приобретению "Ньюкасла" Суверенным фондом Саудовской Аравии у Майка Эшли в 2021 году.

При этом Стейвли и Годусси получили 10% акций "Ньюкасла", а также Аманда стала директором клуба с "Сент-Джеймс Парк".

Однако теперь, сообщает Sky Sports, Стейвли отходит от управления "Ньюкаслом", а заодно продаст свою долю, которая за прошедшие три года снизилась до 6%.

Ожидается, что покупателем акций Стейвли и Годусси выступит Суверенный фонд Саудовской Аравии.


Метки Ньюкасл, Стейвли

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2024 17:00

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  1. mrsimph 10.07.2024 17:18 # mrsimph
    Невероятная сделка(нет) че тогда напрямую не купили сразу, считай вазелинчиком смазалии на годик этой историей с 10%

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  2. gary47 10.07.2024 17:07 # gary47
    Ничесе на кого она глаз положила!

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