Йоро опроверг слухи о том, что он отказал МЮ

Лени Йоро Защитник "Лилля" Лени Йоро опроверг слухи о том, что он отказался переходить в "Манчестер Юнайтед".

Накануне стало известно, что "Лилль" принял предложение "Юнайтед" в 42 миллиона фунтов о покупке Йоро, но сам Лени по-прежнему предпочитает "Реал" и теперь ждет, что предпримет испанский гранд.

Одновременно с этим в социальных сетях распространилось сообщение, якобы принадлежащее Йоро, насчет "Юнайтед".

"Я не хочу к вам, "Манчестер Юнайтед". Оставьте меня в покое", — пишет аккаунт под именем @YoroLeny в X.

Йоро поспешил отреагировать на эту набравшую популярность публикацию, заверив, что данный аккаунт ему не принадлежит.

"Фейковый аккаунт. Парни, вы — психи. Пожаловался на этот аккаунт", — пишет 18-летний француз со своего настоящего профиля.


Метки Йоро, Лилль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 620

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 10.07.2024 15:35 # quavo
    ну если уж дело на то пошло, лучше Леню взять чем косорылого ливерпульца

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: