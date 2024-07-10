Йоро опроверг слухи о том, что он отказал МЮ
Защитник "Лилля" Лени Йоро опроверг слухи о том, что он отказался переходить в "Манчестер Юнайтед".
Накануне стало известно, что "Лилль" принял предложение "Юнайтед" в 42 миллиона фунтов о покупке Йоро, но сам Лени по-прежнему предпочитает "Реал" и теперь ждет, что предпримет испанский гранд.
Одновременно с этим в социальных сетях распространилось сообщение, якобы принадлежащее Йоро, насчет "Юнайтед".
"Я не хочу к вам, "Манчестер Юнайтед". Оставьте меня в покое", — пишет аккаунт под именем @YoroLeny в X.
Йоро поспешил отреагировать на эту набравшую популярность публикацию, заверив, что данный аккаунт ему не принадлежит.
"Фейковый аккаунт. Парни, вы — психи. Пожаловался на этот аккаунт", — пишет 18-летний француз со своего настоящего профиля.
10.07.2024 15:00
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ну если уж дело на то пошло, лучше Леню взять чем косорылого ливерпульца
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