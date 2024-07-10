Йоро опроверг слухи о том, что он отказал МЮ

Защитник "Лилля" Лени Йоро опроверг слухи о том, что он отказался переходить в "Манчестер Юнайтед".

Накануне стало известно, что "Лилль" принял предложение "Юнайтед" в 42 миллиона фунтов о покупке Йоро, но сам Лени по-прежнему предпочитает "Реал" и теперь ждет, что предпримет испанский гранд.



Одновременно с этим в социальных сетях распространилось сообщение, якобы принадлежащее Йоро, насчет "Юнайтед".



"Я не хочу к вам, "Манчестер Юнайтед". Оставьте меня в покое", — пишет аккаунт под именем @YoroLeny в X.



Йоро поспешил отреагировать на эту набравшую популярность публикацию, заверив, что данный аккаунт ему не принадлежит.



"Фейковый аккаунт. Парни, вы — психи. Пожаловался на этот аккаунт", — пишет 18-летний француз со своего настоящего профиля.