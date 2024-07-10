Агент Ндойе подтвердил интерес "Юнайтед"

Агент вингера "Болоньи" Дана Ндойе подтвердил интерес к своему клиенту со стороны "Манчестер Юнайтед".

23-летний Ндойе проявил себя с лучшей стороны, выступая за сборную Швейцарии на Евро-2024. Своей игрой Дан привлек внимание ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Юнайтед".



"Это хорошо, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в Дане, и это выглядит логично. "Юнайтед" принадлежит Ineos, а Дан уже поиграл за другие принадлежащие Ineos клубы, "Ниццу" и "Лозанну".



"Он получил бесчисленное количество сообщений от английских клубов после четвертьфинала против сборной Англии. Давайте посмотрим, что из этого выйдет".



"Нам нужно обсудить будущее Дана с ним и его семьей. Нам нужно тщательно взвесить вещи, чтобы не совершить неверный карьерный ход", — сообщил агент Фахд Адамсон The Sun.