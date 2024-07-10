Предложение "Арсенала" в 50,000 фунтов о покупке Бентли отклонено

Дэн Бентли Стартовое предложение "Арсенала" в 50,000 фунтов о покупке голкипера Дэна Бентли было отклонено "Вулверхэмптоном".

"Арсенал" только на прошлой неделе выкупил у "Брентфорда" за 27 миллионов фунтов Давида Райю, который прошлый сезон провел в аренде, утвердившись первым номером "канониров".

Одновременно у "Арсенала" существуют сомнения насчет Аарона Рамсдейла, который не хочет сидеть за спиной у испанского конкурента.

Как сообщает Evening Standard, "Арсенал" хотел бы обзавестись другим доморощенным голкипером в случае ухода Рамсдейла, однако попытка "канониров" приобрести 30-летнего Бентли провалилась.

Бентли провел в "Вулверхэмптоне" 18 месяцев, все это время являясь дублером Жозе Са.

Будучи юниором, Бентли провел семь лет в составе "Арсенала". Также Дэн знает тренера вратарей "канониров" Иньяки Канью по совместной работе в "Брентфорде".


Метки Арсенал, Бентли, Вулверхэмптон

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 771

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Последние комментарии:




  1. tratatata 10.07.2024 14:08 # tratatata
    Крохоборы конченые, Бентли по любому дороже стоит. Пусть покупают Шевроле Кобальт, их уровень.

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  2. danilych89 10.07.2024 13:57 # danilych89
    ипать, они бы еще попробовали его за коробку пиццы купить!))

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  3. dentinho 10.07.2024 13:55 # dentinho
    это мог быть самый дешевый Бентли...

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  4. gary47 10.07.2024 13:52 # gary47
    Горит сарай - гори и хата! 75 000

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  5. kapitoxa 10.07.2024 13:30 # kapitoxa
    вот тут арсенал красиво)

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  6. suddenly 10.07.2024 13:16 # suddenly
    Надо было 50 тысяч и 1 фунт предложить.

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