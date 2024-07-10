Предложение "Арсенала" в 50,000 фунтов о покупке Бентли отклонено

Стартовое предложение "Арсенала" в 50,000 фунтов о покупке голкипера Дэна Бентли было отклонено "Вулверхэмптоном".

"Арсенал" только на прошлой неделе выкупил у "Брентфорда" за 27 миллионов фунтов Давида Райю, который прошлый сезон провел в аренде, утвердившись первым номером "канониров".



Одновременно у "Арсенала" существуют сомнения насчет Аарона Рамсдейла, который не хочет сидеть за спиной у испанского конкурента.



Как сообщает Evening Standard, "Арсенал" хотел бы обзавестись другим доморощенным голкипером в случае ухода Рамсдейла, однако попытка "канониров" приобрести 30-летнего Бентли провалилась.



Бентли провел в "Вулверхэмптоне" 18 месяцев, все это время являясь дублером Жозе Са.



Будучи юниором, Бентли провел семь лет в составе "Арсенала". Также Дэн знает тренера вратарей "канониров" Иньяки Канью по совместной работе в "Брентфорде".