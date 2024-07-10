Предложение "Арсенала" в 50,000 фунтов о покупке Бентли отклонено
Стартовое предложение "Арсенала" в 50,000 фунтов о покупке голкипера Дэна Бентли было отклонено "Вулверхэмптоном".
"Арсенал" только на прошлой неделе выкупил у "Брентфорда" за 27 миллионов фунтов Давида Райю, который прошлый сезон провел в аренде, утвердившись первым номером "канониров".
Одновременно у "Арсенала" существуют сомнения насчет Аарона Рамсдейла, который не хочет сидеть за спиной у испанского конкурента.
Как сообщает Evening Standard, "Арсенал" хотел бы обзавестись другим доморощенным голкипером в случае ухода Рамсдейла, однако попытка "канониров" приобрести 30-летнего Бентли провалилась.
Бентли провел в "Вулверхэмптоне" 18 месяцев, все это время являясь дублером Жозе Са.
Будучи юниором, Бентли провел семь лет в составе "Арсенала". Также Дэн знает тренера вратарей "канониров" Иньяки Канью по совместной работе в "Брентфорде".
10.07.2024 13:00
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Последние комментарии:
Крохоборы конченые, Бентли по любому дороже стоит. Пусть покупают Шевроле Кобальт, их уровень.
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ипать, они бы еще попробовали его за коробку пиццы купить!))
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это мог быть самый дешевый Бентли...
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Горит сарай - гори и хата! 75 000
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вот тут арсенал красиво)
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Надо было 50 тысяч и 1 фунт предложить.
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