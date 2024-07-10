"Манчестер Юнайтед" вернется с третьим предложением о покупке защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Юнайтед" улучшил свое предложение по Брантуэйту до 50 миллионов фунтов, включая бонусы, но этого снова оказалось недостаточно.



"Эвертон" ожидает выручить за Брантуэйта ближе к 70 миллионам фунтов, а "Юнайтед" так много потратить на 22-летнего англичанина не готов.



Тем не менее, несмотря на близость трансфера защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта, "Юнайтед" не собирается выходить из борьбы за Брантуэйта.



The Times ожидает, что "Юнайтед" сделает третье предложение по Брантуэйту, а самому Джарраду "красные дьяволы" готовы платить 160,000 фунтов в неделю.