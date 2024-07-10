Кейн: "Мы хорошо справляемся с шумихой вокруг нас"

Капитан сборной Англии Харри Кейн считает, что его команда хорошо справляется с шумихой и давлением во время Евро-2024.

Англичане отправлялись на Евро-2024 в качестве одного из фаворитов турнира, однако с самого начала подопечные Гарета Саутгейта принялись демонстрировать невыразительный футбол.



Такой футбол не помешал англичанам достичь полуфинальной стадии, и Кейн чувствует, что у его команда хорошо получается игнорировать посторонний шум.



"Думаю, мы проделали хорошую работу перед турниром в плане подготовки игроков к тому, что из себя представляет турнирный футбол".



"Ты должен хорошо выступать, но этого мало. Вы находитесь друг с другом вдали от дома долгое время. Подготовка, много времени в отеле, большое внимание медиа. Нужно справляться со всем этим".



"За годы при Гарете мы хорошо справлялись с этим, и этот турнир — не исключение. Ожидания стали выше, шумиха — немного громче, но мы хорошо справляемся с этим".



"Некоторые используют это как мотивацию, некоторые блокируют это. У нас с персоналом и игроками сплоченный коллектив, и все стремятся в одном направлении", — цитирует Кейна Sky Sports.