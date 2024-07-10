Тен Хаг хочет побороться за титул Премьер-Лиги в новом сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что хочет побороться за титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

В минувшем сезоне "Юнайтед" занял только восьмое место в Премьер-Лиге, однако новое руководство клуба учло эпидемию травм и выигранный Кубок Англии, решив не увольнять Тен Хага.



Тен Хаг, также выигравший с "Юнайтед" Кубок Лиги в своем первом сезоне, настроен оптимистично насчет будущего и готов замахнуться на более важные цели.



"Я здесь уже два года. Я уже говорил, что пришел сюда выигрывать титулы, трофеи. Мы выиграли два трофея после шести лет засухи".



"Мы движемся в хорошем направлении, и недавний приход новых владельцев сможет помочь нам. Они оказывают большую поддержку. Мы наладили некоторые процессы этим летом, и мы в сильном положении, чтобы пойти в бой".



"Юнайтед" не выигрывал трофеи на протяжении шести лет, теперь у нас их два. Мы стремимся к большему, к более важным достижениям вроде английского титула или на европейской арене".



"Но это процесс, требующий времени, и мы работаем над этим. Я знаю, что с имеющимся у нас фундаментом, с изменениями в структуре, с изменениями в инфраструктуре здесь в Каррингтоне мы будем готовы к будущему, и мы прибавим".



"Ты чувствуешь это здесь. Здесь есть эта новая энергия, которая придает новую динамику, и это поможет нам достичь своих целей. Мы хотим побеждать в каждом матче. Как мы уже видели, мы способны победить любого", — цитирует Тен Хага talkSPORT.