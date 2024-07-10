МЮ интересуется Тоуни и Калверт-Левином

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающим Айвену Тоуни из "Брентфорда" и Доминику Калверт-Левину из "Эвертона".

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге приобретения нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее, который уже согласовал с "красными дьяволами" условия личного контракта.



Но также "Юнайтед" задумывается о приглашении нападающего с опытом выступлений в Премьер-Лиге, и Тоуни с Калверт-Левином выглядят для клуба с "Олд Траффорд" привлекательно.



Дело в том, что от контрактов Айвена и Доминика остается только один год, а значит тот и другой могут быть доступны для трансфера за вменяемые деньги.



По информации The Athletic, кандидатуры обоих англичан обсуждаются внутри "Юнайтед". "Дьяволам" известно, что оба не собираются подписывать новые контракты со своими клубами и открыты к уходу.



В данный момент "Брентфорд" оценивает 28-летнего Тоуни в 60 миллионов фунтов, но, вероятно, согласится и на 40 млн. фунтов, тогда как "Эвертон" готов отпустить 27-летнего Калверт-Левина за 30 млн. фунтов.