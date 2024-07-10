Шоу не попадет в стартовый состав Англии на матч против Голландии

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу не попадет в стартовый состав сборной Англии на полуфинальный матч Евро-2024 против Голландии.

Шоу весьма уверенно вступил в игру, когда появился на замену на 78-й минуте четвертьфинального матча против Швейцарии в минувшую субботу. Люк продержался не только остаток второго тайма, но и экстра-таймы.



На днях 28-летний защитник, который предыдущий раз играл в футбол еще в феврале, заявил, что готов полностью провести полуфинал против Голландии.



Однако Гарет Саутгейт решил по-своему. Как сообщает Sky Sports, главный тренер англичан собирается оставить 33-летнего Кирана Триппьера в стартовом составе.



Саутгейт испытывает сомнения насчет физической готовности Шоу, учитывая столь длительное отсутствие Люка, а также считает, что оборонительные навыки Триппьера будут востребованы против быстрого Дензела Думфриса на фланге.