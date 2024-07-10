"Вест Хэм" сделал более одного предложения по Дурану

"Вест Хэм" сделал уже более одного предложения о покупке нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана, и в данный момент два клуба продолжают переговоры.

Ранее этим летом переговоры о приобретении Дурана вел "Челси", но затем "синие" поставили свой интерес к 20-летнему игроку сборной Колумбии на паузу.



Теперь заполучить Дурана пытается "Вест Хэм". По информации журналиста Фабрицио Романо, "молотобойцы" уже согласовали условия личного контракта с Джоном и теперь пытаются договориться с "Виллой".



Последнее на данный момент предложение "Вест Хэма" по Дурану оценивается в 35 миллионов фунтов и предусматривает 10-процентную долю с последующей перепродажи нападающего.



Дуран забил восемь голов в 45 матчах за "Виллу" после своего перехода из "Чикаго Файр" за 23 млн. фунтов в январе 2023 и в команде Унаи Эмери является лишь дублером Олли Уоткинса.



Добавим, этим летом "Вест Хэм" совершил уже две крупные покупки, потратив 40 млн. фунтов на защитника Макса Килмена и 25.5 млн. фунтов на вингера Луиса Гильерме.