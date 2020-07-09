"Юнайтед" согласовал покупку Де Лигта

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Баварией" насчет приобретения защитника Маттейса Де Лигта.

Ранее днем появилась информация, что "Юнайтед" согласовал с лагерем Де Лигта условия личного контракта.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас "Юнайтед" достиг компромисса и с "Баварией", которая согласилась отпустить Маттейса за 50 миллионов евро (42 млн. фунтов).



В данный момент Де Лигт представляет сборную Голландии на Евро-2024, готовясь к полуфинальному матчу против Англии в среду вечером, но Маттейс уже дал зеленый свет на воссоединение с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, которого он знает по совместной работе в "Аяксе".