"Юнайтед" согласовал покупку Де Лигта
"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Баварией" насчет приобретения защитника Маттейса Де Лигта.
Ранее днем появилась информация, что "Юнайтед" согласовал с лагерем Де Лигта условия личного контракта.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас "Юнайтед" достиг компромисса и с "Баварией", которая согласилась отпустить Маттейса за 50 миллионов евро (42 млн. фунтов).
В данный момент Де Лигт представляет сборную Голландии на Евро-2024, готовясь к полуфинальному матчу против Англии в среду вечером, но Маттейс уже дал зеленый свет на воссоединение с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, которого он знает по совместной работе в "Аяксе".
09.07.2024 23:00
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