"Марсель" договорился с МЮ о покупке Гринвуда

"Манчестер Юнайтед" согласовал продажу нападающего Мейсона Гринвуда в "Марсель".

По информации The Athletic, "Юнайтед" принял предложение "Марселя" в размере 31.6 млн. евро (26.7 млн. фунтов), включая 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов в виде бонусов).



Также "красным дьяволам" была обещана внушительная доля — в размере 40-50 процентов — с последующей перепродажи игрока французским клубом.



Теперь "Марселю" лишь остается заручиться согласием самого Гринвуда, но главный тренер клуба Лиги 1 Роберто Де Дзерби уже заявил, что его не тревожит репутация 22-летнего англичанин как насильника.



"Мейсон определенно является игроком мирового уровня. Я не знаю его прошлое. Это не имеет значения... Как только они оказываются здесь, они становятся словно детьми для меня. Я защищаю их, всегда", — заявил Де Дзерби.



Добавим, Гринвуд дебютировал за "Юнайтед" в 2019 году и с тех пор забил 35 голов в 129 матчах за "дьяволов". А прошлый сезон Мейсон отыграл в испанском "Хетафе" на правах аренды.