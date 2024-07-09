Ассистент Тен Хага покинул "Юнайтед"

Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Митчелл Ван дер Гааг покинул свой пост.

Ван дер Гааг ассистировал Эрику Тен Хагу на протяжении двух последних сезонов в "Юнайтед", а также был его правой рукой в "Аяксе", откуда они вместе и прибыли на "Олд Траффорд" летом 2022.



Этим летом Тен Хаг под давлением руководства "Юнайтед" решил обновить свой тренерский штаб, в который были приглашены Рууд Ван Нистелрой и Рене Хаке. А вот Ван дер Гааг направляется на выход вслед за Бенни Маккарти, сообщает Daily Mirror.



52-летний Ван дер Гааг, владеющий пятью языками, был популярной фигурой среди игроков. Но если верить слухам, у Митчелла возникали разногласия как Тен Хагом, так и со Стивом Маклареном, другим помощником главного тренера "Юнайтед".



Добавим, "Юнайтед" пока официально не подтвердил какие-либо перестановки в штабе Тен Хага.