Владельцы "Ливерпуля" обсуждают покупку "Бордо"

Владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group ведут переговоры о покупке французского клуба "Бордо".

В марте FSG назначила бывшего спортивного директора "Ливерпуля" Майкла Эдвардса на должность исполнительного директора по футболу в своей компании.



Одно из приоритетных направлений работы Эдвардса — создание сети родственных клубов по примеру "Манчестер Сити", и сейчас этот план начинает приобретать очертания.



Как сообщает BBC, породниться с "Ливерпулем" может бедствующий "Бордо", который был предварительно отправлен в третий французский дивизион, не сумев предоставить финансовые гарантии на сезон 2023/24.



"Бордо" все еще может остаться во втором дивизионе, но для этого клуб должен обрести нового владельца — коим теперь может стать FSG — в течение двух недель.



Добавим, "Бордо", двукратный чемпион Франции, вылетел из Лиги 1 по итогам сезона 2021/22.