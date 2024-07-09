Владельцы "Ливерпуля" обсуждают покупку "Бордо"
Владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group ведут переговоры о покупке французского клуба "Бордо".
В марте FSG назначила бывшего спортивного директора "Ливерпуля" Майкла Эдвардса на должность исполнительного директора по футболу в своей компании.
Одно из приоритетных направлений работы Эдвардса — создание сети родственных клубов по примеру "Манчестер Сити", и сейчас этот план начинает приобретать очертания.
Как сообщает BBC, породниться с "Ливерпулем" может бедствующий "Бордо", который был предварительно отправлен в третий французский дивизион, не сумев предоставить финансовые гарантии на сезон 2023/24.
"Бордо" все еще может остаться во втором дивизионе, но для этого клуб должен обрести нового владельца — коим теперь может стать FSG — в течение двух недель.
Добавим, "Бордо", двукратный чемпион Франции, вылетел из Лиги 1 по итогам сезона 2021/22.
09.07.2024 20:00
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