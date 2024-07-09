"Лестер" приобрел Калеба Околи

"Лестер" объявил о приобретении центрального защитника "Аталанты" Калеба Околи.



22-летний Околи, заключивший с "Лестером" контракт до 2029 года, является продуктом академии "Аталанты", сыграв за родной клуб 17 матчей.



Прошлый сезон Калеб отыграл на правах аренды за "Фрозиноне", приняв участие в 37 матчах во всех соревнованиях, но не сумев предотвратить вылет клуба из Серии А.



Трансфер молодого итальянца нигерийского происхождения оценивается в 15 миллионов евро (12.7 млн. фунтов).