"Форест" приобрел двухметрового голкипера
"Ноттингем Форест" объявил о приобретении голкипера бразильского "Коринтианса" Карлоса Мигеля за 3.4 млн. фунтов.
25-летний Мигель заключил с "Форест" контракт до 2028 года и стал самым высоким игроком в Премьер-Лиге со своим ростом в 204 см.
Мигель выступал за "Коринтианс" с 2021 года. В этом сезоне бразильский голкипер сыграл 25 матчей, 14 раз сохранив свои ворот на замке.
"Я по-настоящему счастлив, и для меня честь представлять этот клуб. Лишь увидев этот стадион и почувствовав его энергетику, мне теперь не терпится выйти на поле, чтобы помогать "Ноттингем Форест" побеждать".
"Моя главная цель — стать важным членом этой команды, гигантского клуба в истории футбола. Я хочу свое место в музее рядом с другими!" — сообщил Мигель.
09.07.2024 18:00
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