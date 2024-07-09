"Лилль" принял предложение "Юнайтед" по Йоро

"Лилль" принял предложение "Манчестер Юнайтед" в 50 миллионов евро (42 млн. фунтов) о покупке защитника Лени Йоро.

Этим летом "Юнайтед" ставит перед собой цель подписать сразу двух центральных защитников, первым из которых обещает стать Маттейс Де Лигт из "Баварии".



Вторым "Юнайтед" хотел бы сделать Джаррада Брантуэйта, но тот был оценен "Эвертоном" в 70 млн. фунтов, которые "красные дьяволы" заплатить никак не готовы.



Одной из альтернативных целей "Юнайтед" является Йоро, и журналист Фабрицио Романо утверждает, что "дьяволы" уже договорились с "Лиллем" о стоимости 18-летнего француза.



Теперь решение за самим Йоро, для которого приоритетом остается "Реал". За ситуацией вокруг Лени также следят "Ливерпуль" и ПСЖ.