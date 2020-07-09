"Юнайтед" договорился с Де Лигтом
"Манчестер Юнайтед" достиг устной договоренности с защитником "Баварии" Маттейсом Де Лигтом.
"Юнайтед" начал переговоры по Де Лигту в промежутке между двумя отклоненными предложениями по защитнику "Эвертона" Джарраду Брантуэйту.
В отличие от Брантуэйта, насчет покупки Де Лигта "Юнайтед" настроен оптимистично. "Красные дьяволы" уже согласовали с лагерем Маттейса условия личного контракта — правда, пока только на словах, сообщает Manchester Evening News.
При этом "Юнайтед" все еще предстоит договориться с "Баварией", которая хочет 42 миллиона фунтов за 24-летнего игрока сборной Голландии.
Де Лигт знает главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага по совместной работе в "Аяксе", который продал Маттейса в "Ювентус" за 68 млн. фунтов в 2019 году.
В данный момент в "Юнайтед" есть пять бывших игроков "Аякса", включая четырех, которые прибыли после назначения Тен Хага в 2022 году.
09.07.2024 16:00
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42 ляма - халява за такого игрока.
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