"Эвертон" отклонил улучшенное предложение МЮ по Брантуэйту
"Эвертон" без промедления отклонил второе предложение "Манчестер Юнайтед" в 50 миллионов фунтов о покупке защитника Джаррада Брантуэйта.
Накануне вечером стало известно, что "Юнайтед" улучшил свое предложение по Брантуэйту до 45 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов, не сумев заполучить Джаррада в прошлом месяце за 35 млн. фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов.
Как сообщает The Guardian, "Эвертон" немедленно отреагировал на второе предложение "Юнайтед", и ответ "ирисок" снова оказался отрицательным.
"Эвертон" оценивает Брантуэйта в 70 млн. фунтов, ставя 22-летнего англичанина в один ряд с такими дорогостоящими защитниками, как Харри Магуайр, Йошко Гвардиол или Весле Фофана.
Предполагается, что сам Брантуэйт заинтересован в переходе в "Юнайтед". Но для этого два клуба должны договориться между собой.
09.07.2024 15:00
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просто его е6ало ( эмодзи камня)
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