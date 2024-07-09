"Эвертон" отклонил улучшенное предложение МЮ по Брантуэйту

Джаррад Брантуэйт "Эвертон" без промедления отклонил второе предложение "Манчестер Юнайтед" в 50 миллионов фунтов о покупке защитника Джаррада Брантуэйта.

Накануне вечером стало известно, что "Юнайтед" улучшил свое предложение по Брантуэйту до 45 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов, не сумев заполучить Джаррада в прошлом месяце за 35 млн. фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов.

Как сообщает The Guardian, "Эвертон" немедленно отреагировал на второе предложение "Юнайтед", и ответ "ирисок" снова оказался отрицательным.

"Эвертон" оценивает Брантуэйта в 70 млн. фунтов, ставя 22-летнего англичанина в один ряд с такими дорогостоящими защитниками, как Харри Магуайр, Йошко Гвардиол или Весле Фофана.

Предполагается, что сам Брантуэйт заинтересован в переходе в "Юнайтед". Но для этого два клуба должны договориться между собой.


Метки Брантуэйт, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2024 15:00

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