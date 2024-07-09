"Эвертон" согласовал стоимость Джейдена Филогена

"Эвертон" достиг договоренности о покупке вингера "Халла" Джейдена Филогена за 16 миллионов фунтов.

До сих пор главным претендентом на Филогена считался новичок Премьер-Лиги "Ипсвич", который находится на пороге приобретения защитника Джимми Гривза, партнера Джейдена по "Халлу".



Однако BBC стало известно, что сейчас "Эвертон" вырвался вперед, согласовав с "Халлом" размер компенсации за 22-летнего англичанина.



Также утверждается, что сам Филоген, забивший 12 голов в 33 матчах прошлого сезона за "тигров", предпочитает "Эвертон".



Филоген может стать четвертым приобретением "Эвертона" этим летом после Тима Айрогбунама, Джека Харрисона и Илимана Ндиайе.