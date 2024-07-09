Бывший ассистент "Бернли" Крейг Беллами был назначен главным тренером сборной Уэльса.

В прошлом месяце валлийская сборная попрощалась с Робом Пейджем, который лишился своей работы, не сумев вывести национальную команду на Евро-2024.



Одним из кандидатов на вакантный пост назывался бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри, однако валлийцы решили сделать ставку на своего соотечественника Беллами.



Таким образом, 44-летний Беллами возглавил сборную Уэльса после того, как отказался войти в штаб нового рулевого "Бернли" Скотта Паркера, а перед этим отказался последовать за Венсаном Компани в "Баварию".



Сам Беллами сыграл 78 матчей за валлийскую сборную с 1998 по 2013 год и был ее капитаном.