Беллами возглавил сборную Уэльса
Бывший ассистент "Бернли" Крейг Беллами был назначен главным тренером сборной Уэльса.
В прошлом месяце валлийская сборная попрощалась с Робом Пейджем, который лишился своей работы, не сумев вывести национальную команду на Евро-2024.
Одним из кандидатов на вакантный пост назывался бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри, однако валлийцы решили сделать ставку на своего соотечественника Беллами.
Таким образом, 44-летний Беллами возглавил сборную Уэльса после того, как отказался войти в штаб нового рулевого "Бернли" Скотта Паркера, а перед этим отказался последовать за Венсаном Компани в "Баварию".
Сам Беллами сыграл 78 матчей за валлийскую сборную с 1998 по 2013 год и был ее капитаном.
09.07.2024 13:00
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