Саутгейт защищает Кейна

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил в защиту своего капитана Харри Кейна.

30-летний Кейн совершенно не впечатлил своей игрой в победном для англичан матче против Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024, лишь девять раз коснувшись мяча за первый тайм.



За весь матч Кейн, замененный в экстра-таймы, нанес лишь два удара в створ, однако Саутгейт не соглашается с критикой в адрес бомбардира "Баварии".



"Все наши матчи были немного разными, и я думаю, он проделал великолепную работу на команду с точки зрения обороны, выбора позиции и понимания, где ему нужно находиться".



"Может быть, и нельзя сказать, что он неудержим, потому что он опускается в глубину и ищет возможность поучаствовать в розыгрыше мяча, но он играет безмерно важную роль для коллектива", — цитирует Саутгейта The Telegraph.