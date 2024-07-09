Фоден отметил роль Хассельбайнка в победе Англии над Швейцарией по пенальти

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден отметил роль бывшего нападающего "Челси" Джимми Флойда Хассельбайнка в победе сборной Англии над Швейцарией в серии послематчевых пенальти.

Сломить сопротивление Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024 англичанам удалось только в серии пенальти, причем все пять своих попыток родоначальники футбола реализовали.



Фоден видит в этом заслугу Хассельбайнка, одного из помощников главного тренера англичан Гарета Саутгейта. Джимми Флойд специально работает с игроками над практикой 11-метровых.



"Джимми упорно работал вместе с нами над пенальти после тренировок на случай, если дело дойдет до серии 11-метровых".



"Игроки были просто полны уверенности в себе, отправляя мяч в сетку".



"Джимми обладает большим опытом в футболе, он знает свое дело. Он занимался с несколькими из нас после тренировок, практикуя пенальти".



"Когда я впервые оказался в сборной Англии, у меня было ощущение, что мы слишком много практикуем пенальти, и у нас не было отдельного тренера, который бы занимался этим".



"Теперь у нас есть для этого Джимми, и мы исполняем лишь по паре ударов, чересчур не усердствуя. Выбери точки и бей в нее. За пределами поля мы проделываем большую работу".



"Я чувствую, что прямо сейчас у нас лучше баланс. Это помогает, когда у вас есть некоторые из лучших пенальтистов в мире вроде Айвена (Тоуни) или Коула (Палмера), которые, кажется, никогда не промахиваются".



"Я не чувствую, что пенальти — это лотерея. Мы уделяем этому время и силы. Мы не хотим играть в лотерею, мы хотим, чтобы эти лишние один-два процента были в нашу пользу", — цитирует Фодена The Independent.