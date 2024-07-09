Эдегор: "Арсенал" станет еще сильнее"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор выразил уверенность, что его команда прибавит еще в следующем сезоне.

Два последних сезона "Арсенал" финишировал на втором месте в Премьер-Лиге, оба раза оказываясь за спиной у "Манчестер Сити".



Однако эти неудачи только подстегивают Эдегора и партнеров, некоторые из которых уже приступили к тренировкам в Марбелье, готовясь к новому сезону.



"Мы знаем, что можем прибавить. Мы знаем, что станем лучше. Это то, над чем мы трудимся сейчас. Мы были так близки в прошлом сезоне, но мы вернемся еще сильнее, я уверен в этом".



"Вы каждый день чему-нибудь учитесь, особенно когда вы так близки. Вы можете почувствовать это, вы можете попробовать это, и вы можете увидеть чемпионский кубок в последний день. Это придает мотивации всем нам, чтобы вернуться еще сильнее в этом году и завоевать титул. Такова наша большая цель".



"Если вы сравните последний сезон с предыдущим сезоном, то мы выглядели гораздо сильнее, особенно ближе к концу сезона. Думаю, мы выглядели гораздо более зрелыми, более уверенными, и мы выдали действительно хорошую концовку сезона".



"Поэтому мы совершаем много хороших шагов. Нам просто нужно еще немного, чтобы завоевать титул. Мы собираемся поработать над этим сейчас, убедившись, что мы улучшили эти небольшие детали, которые могут помочь нам завоевать титул".



"В футболе все решают небольшие детали. Легко указать на какой-то один матч, но нужно смотреть на сезон в целом, и там все дело в небольших деталях. У нас не было стабильности для чемпионства. Мы должны заслужить его", — цитирует Эдегора The Telegraph.