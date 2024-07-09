Шоу готов полностью сыграть матч против Голландии

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу подтвердил, что он готов полностью сыграть полуфинальный матч сборной Англии на Евро-2024 против Голландии.

В минувшую субботу 28-летний Шоу сыграл впервые с февраля, появившись на замену во втором тайме победного для англичан матча против Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024.



У Шоу не возникло никаких осложнений, и теперь Люк готов взять на себя более важную роль в команде Гарета Саутгейта.



"Готов ли я выйти в старте и сыграть 90+ минут? Да, конечно. Думаю, готов. Разумеется, это целиком решение Гарета, но я чувствую, что нахожусь в форме и готов играть".



"Последние четыре месяца были действительно тяжелыми. Думаю, изначально я ожидал вернуться гораздо раньше, но я несколько раз был отброшен назад, если честно. Но теперь я здесь, и мне было по-настоящему приятно сыграть".



"Мне не терпелось получить несколько минут. Я долго отсутствовал, но я был очень доволен выйти на поле и сыграть. Конечно, теперь я надеюсь, получить еще в следующем матче", — цитирует Шоу The Independent.