"Юнайтед" интересуется Чилуэллом

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл находится на радаре у "Манчестер Юнайтед".

В данный момент "Юнайтед" работает над оформлением переходов центрального защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта и нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее.



Но также "Юнайтед" задумывается об усилении левого фланга обороны. Эта позиция была одной из наиболее проблемных для "красных дьяволов" в минувшем сезоне.



Основной левый защитник "Юнайтед" Люк Шоу провел только 12 матчей в Премьер-Лиге, пропустив заключительные три месяца сезона из-за травмы задней поверхности бедра, тогда как его дублер Тирелл Маласия и вовсе не сыграл ни минуты в кампании 2023/24.



По информации Daily Mail, одним из возможных решений своей проблемы с позицией левого защитника "Юнайтед" рассматривает 27-летнего Чилуэлла, который сам сыграл только 13 матчей в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



Будущее Чилуэлла в "Челси" находится под вопросом из-за сомнений насчет того, насколько Бен подходит для стиля нового главного тренера "синих" Энцо Марески, а также из-за отличной формы Марка Кукурельи, который еще в концовке минувшего сезона застолбил за собой место в стартовом составе.