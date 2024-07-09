"Челси" и Дьюсбери-Холл: Есть ли смысл в этом трансфере?

"Челси" довольно неожиданно увеличил свою и без того обширную базу атакующих полузащитников, подписав у "Лестера" за 30 миллионов фунтов Кирнана Дьюсбери-Холла. 25-летний игрок был подопечным нового менеджера "синих" Энцо Марески в "Лестере", но так ли он нужен на "Стэмфорд Бридж"?

Новый главный тренер "Челси" Энцо Мареска официально приступил к работе 1 июля, в числе первых новичков получив лучшего игрока из своего бывшего клуба "Лестера". Игра Дьюсбери-Холла под руководством Марески за "лис" в Чемпионшипе в прошлом сезоне привела к тому, что Кирнан был признан Игроком Года и в клубе, и всем дивизионе.



Болельщики "Челси", уже не в первый раз за это окно, кажется, немного ошарашены. У "Челси" и так много полузащитников в составе, но все же стоит обсудить, почему "синие" делают такой шаг в сторону 25-летнего игрока.



Эта покупка обдумывалась несколько недель и не является реакцией в последнюю минуту на попытки "Брайтона" приобрести Дьюсбери-Холла. У "Челси" сложилось впечатление, что "Лестер" выслушает предложения, но не сможет действовать сразу из-за того, что этим летом им предстоит много работы над составом — как внутренней, так и внешней. Тем временем, Мареска должен был участвовать в этих обсуждениях, но поскольку его еще не было на месте, это немного усложняло работу.



Нет ничего удивительного в том, что Мареска легко согласился с возможностью подписать этого игрока, но "Челси" не просто решил пойти на это, чтобы итальянец был доволен. Дьюсбери-Холл вписывается в систему, которую любит использовать Мареска, и предлагает нечто отличное от того, что у "синих" уже есть в команде, поскольку он — левоногий полузащитник.



Его приход привел к новым спекуляциям о том, что окончательное решение о будущем Галлахера уже принято, и Конор точно будет продан. Это не так, и "Челси" не исключает возможности продления контракта с игроком сборной Англии, до окончания которого осталось всего 12 месяцев. Галлахер рассматривается как полузащитник оборонительного/бокс-ту-бокс плана, в то время как Дьюсбери-Холл претендует на роль атакующего полузащитника.



Несмотря на то, что Дьюсбери-Холл не может похвастаться таким же звездным статусом, как некоторые из его потенциальных партнеров по команде, у него будет преимущество перед ними, как только он приступит к предсезонной подготовке, потому что он знает, что требует Мареска и как итальянец хочет работать. Ключевым аспектом работы Марески является то, что он полностью привержен своему методу игры, и в процессе подбора игроков "Челси" будет уделять особое внимание подписанию игроков, которые соответствуют этому, а не тому, чтобы Мареска нашел систему, подходящую для уже имеющихся игроков.



Судя по подходу Марески в "Лестер", некоторым игрокам, уже работающим в "Челси", придется перестраивать свою игру и осваивать новые дисциплины. Те же, кто не сумеет приспособиться к видению Марески, быстро обнаружат, что они не нужны — они либо уйдут из клуба, либо окажутся на обочине, не имея возможности делать свой вклад. Например, в прошлом сезоне Виктор Кристиансен и Люк Томас были отправлены в аренду, а Гарри Суттар почти не играл за "Лестер", поскольку его умение владеть мячом, играя на позиции защитника, не соответствовало требованиям менеджера.



Напротив, защитник Рикарду Перейра приспособился переходить в полузащиту, когда команда владела мячом, а полузащитник оборонительного плана Уилфрид Ндиди превратился в атакующего полузащитника. Даже Джейми Варди изменил свою игру, превратившись из нападающего, играющего на плече последнего защитника, в нападающего, опускающегося глубже и связывающего игру, чтобы полузащитники могли забежать ему за спину. Именно здесь Дьюсбери-Холл сыграл важную роль для победителей чемпионата и, наверняка, сыграет ее для "Челси".



В плане Марески высокие центральные полузащитники играют ключевую роль. Когда опорный полузащитник и фланговый защитник занимают позицию перед тройкой обороны, центральные полузащитники должны играть между линиями и связывать атаку с вингерами и одиноким нападающим. Под руководством Марески "Челси" будет атаковать впятером и защищаться впятером.



В "Лестере" Дьюсбери-Холла поощряли выходить на поле, забивать голы и отдавать передачи, а Ндиди подстраховывал оборону, если атака срывалась и соперник контратаковал. Это принесло свои плоды. Дьюсбери-Холл забивал или ассистировал в 29% из 89 голов "Лестера", добившегося автоматического выхода в Премьер-лигу. Он забил 12 раз, и эта цель была частью пари с Мареской. Его приз? Ужин, оплаченный итальянцем.



Значение Дьюсбери-Холла было настолько велико, что он сыграл во всех матчах, кроме четырех, во всех соревнованиях, выйдя на поле в 43 из 53 игр "Лестера". Когда он не играл, "Лестеру" не удавалось так же часто проникать в штрафную. Дьюсбери-Холл станет большой потерей для нового менеджера "лис" Стива Купера.



"С тех пор как мы начали работать, Кирнан, вероятно, прибавил больше всех", — сказал Мареска в ноябре, а до этого посоветовал Дьюсбери-Холлу сократить количество дальних ударов. "Поначалу на нем лежала большая ответственность, ведь он — воспитанник академии и пережил с командой понижение в классе. После первого международного перерыва он успокоился, и теперь, если вы смотрите игру в качестве болельщика, вам приятно наблюдать за Кирнаном и видеть, как он спокоен".



По ходу кампании Дьюсбери-Холл заметно изменился, в его игре появилась зрелость по сравнению с его последним сезоном в Премьер-лиге, когда он отметился лишь двумя голами и двумя результативными передачами в 28 матчах.



"Он фантастически владеет мячом и знает, когда нужно атаковать и что нужно команде", — добавил Мареска. "Он очень опасен вблизи штрафной и может забить или отдать голевую передачу откуда угодно".



В прошлом сезоне философия Марески принесла Дьюсбери-Холлу все самое лучшее. Амбиции полузащитника — стать чемпионом Англии, и переход в "Челси" будет рассматриваться как возможность зарекомендовать себя как игрока элитной лиги и претендента на вызов в сборную.



Дьюсбери-Холл поздно расцвел. Он поступил в академию "Лестера" в восемь лет и дебютировал в первой команде только четыре года назад. Но он добился значительного прогресса во время выступлений за "Блэкпул" и "Лутон", после чего стал лучшим игроком "Лестера". Теперь он снова хочет поднять свой уровень вместе с "Челси", и Мареска верит, что Кирнан более чем способен вывести свою игру на новый уровень.



Получается, что трансфер этого игрока — не просто потенциальная замена Галлахеру, а попытка Марески с ходу получить в центре поля игрока, понимающего его философию и способного задать направление для изменения стиля игры команды. В таком случае у Дьюсбери-Холла немало шансов на то, чтоы стать основным игроком "Челси" и воспользоваться своим знакомством с Мареской в Чемпионшипе.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru